"Его родной поселок был оккупирован": на фронте погиб медийщик и военный Максим Шварцман
Источник:ОПС
В боях за Украину в Донецкой области 15 июля погиб Максим Шварцман. Герой с позывным "Марвел".
Ранее Шварцман работал видеооператором в медиагентстве АСС. В то же время с первых дней полномасштабного вторжения вступил в ряды Черновицкой ТРО.
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Герои уходят, но навсегда остаются жить в наших сердцах. 15 июля в Донецкой области погиб Максим Шварцман. Позывной – "Марвел",
– говорится в сообщении.
Российские захватчики оккупировали Каланчак – родной поселок Шварцмана. Разрешить оккупантам оставаться там герой не мог.
Прощание со Шварцманом состоится 29 июля в 11.00. Траурная церемония пройдет на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов.
На войне погиб Андрей Кириченко
Андрей Кириченко – чемпион Украины по академической гребле – погиб, обороняя родную землю от российских захватчиков. О смерти героя сообщили 21 июля. Известно, что он погиб 15 июля в Донецкой области. У героя осталось три сына. Они пошли по следам отца и тоже нашли себя в академической гребле.