В сети появились фотографии с церемонии прощания 1 августа. Максим Шамаров и Роман Байщак были выпускниками одного лицея.

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Во Львове прошло прощание с Максимом Шамаровым и Романом Байщаком

Ребята оба – львовяне, выпускники лицея имени Героев Крут. Запомним их такими молодыми и красивыми. Их подвиг должен служить примером для нас. Наши дети должны знать и помнить о цене свободы. Соболезнование родным! Светлая память Достойным людям!

– написал мэр Львова Андрей Садовой.



Львов прощается со своими героями / Фото из фейсбука Андрея Садового



Львовяне погибли, защищая Украину / Фото из фейсбука Андрея Садового

Последние новости о потерях Украины

В селе Верхний Вербеж Ивано-Франковской области, в последний путь провели Героя Украины. 28-летний Александр Кукурба погиб, выполняя боевое задание. Летчик был заместителем командира эскадрильи, летал на штурмовом Су-25 и пытался остановить идущие в Херсон и Киев вражеские колонны.

В боях за Украину погиб активист и поэт Глеб Бабич. Он прошел 6 лет войны против российских захватчиков, в которых 5 боевых ротаций. Он возглавлял ОО "Республика. Братья по Оружию".

Защищая Украину, погиб иеромонах ПЦУ Пимен (Роман Пеприк), который во второй раз с начала войны с россией стал в ряды защитников Украины и проходил службу в одном из разведывательных батальонов ВСУ.

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