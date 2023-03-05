Дочь никогда не увидит папу: на Черниговщине похоронили пограничника Максима Свириденко

В Черниговской области простились с украинским пограничником Максимом Свириденко. Защитника считали пропавшим без вести почти год.

Гибель Максима подтвердилась 28 февраля в этом году, когда произошел обмен телами. Как оказалось, мужчина погиб 15 марта 2022 года.

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Что известно о воине

С марта 2022 года Максим Свириденко считался пропавшим без вести. 28 февраля 2023 года во время обмена телами подтвердилась его гибель.

На свою последнюю боевую задачу Максим отправился с собратьями 15 марта 2022 года. Тогда пограничники приняли неравное сражение с диверсионными группами врага на окраине Чернигова.

Родные надеялись, что Максим жив, и искали его в списках для обмена пленными. За это время у защитника родилась дочь Вера, которая уже никогда не увидит папу…

приносит соболезнования семье и близким погибшего Героя.

В Черниговской области простились с пограничником Максимом Свириденко / фото ГПСУ

Украина вернула тела еще 17 павших защитников

3 марта удалось вернуть домой тела еще 17 погибших защитников Украины. Родные смогут их достойно похоронить.

Всего с оккупированных территорий уже удалось вернуть тела 1 426 защитников Украины.

Напомним, что 16 февраля из плена вернули 101 украинца – 100 военных и 1 гражданского. Среди них были защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Также – защитники Бучи, Херсона и Лимана.

Кроме этого, 4 февраля домой вернулись 116 украинских воинов. 87 воинов были из ВСУ, 8 бойцов – ТрО, 7 героев из Нацгвардии, 6 – из Нацполиции, 5 – из ГПСУ, 2 – из ВМС, 1 – из ГСЧС.