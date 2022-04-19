Максимально находитесь в укрытиях, – Терехов харьковчанам
Источник:телеграм Игоря Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал всех граждан по возможности не выходить из укрытий. Город бомбардируют и обстреливают с самого начала вторжения, однако с каждым днем атаки усиливаются.
Россия уничтожает гражданские объекты, поэтому в городе остались только метро и укрытия. Об этом мэр рассказал в своем обращении за 19 апреля.
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В укрытия привозят все необходимое
Ракеты и снаряды россиян разрушают школы, сады, детские больницы. Терехов призвал жителей Харькова быть осторожными в это тяжелое время.
Я продолжаю просить вас максимально находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, подвалах, станциях метрополитена. Мы доставляем и будем доставлять горячую еду, медикаменты и предметы первой необходимости,
– сказал мэр.
Он добавил, что сейчас не покладая рук работают все администрации города, коммунальные службы и медики. Они обеспечивают и будут обеспечивать стабильную работу города в военных условиях.
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