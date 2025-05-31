Максимально уничтожаем врага, – Сырский обнародовал огромные потери россиян в мае

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российскую оккупационную армию, нанося ей ощутимые потери. Только за май войско противника потеряло более 34 тысяч личного состава.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Потери врага

Украинские защитники стойко сдерживают натиск врага, нанося ему значительные потери.

Максимально уничтожаем врага еще на подходе к нашим позициям. Активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы – наносим оккупантам комплексного огневого поражения,

– отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.

Также он отметил, что Силы обороны уничтожают противника и его оборонительный потенциал и в глубоком тылу.

Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории России – поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей – мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА,

– сообщил главнокомандующий ВСУ.

Сырский добавил, что продолжается операция наших сил на Курщине, где враг держит свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке.

"Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы", – подчеркнул он.