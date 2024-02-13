Максимальный стресс, – руководитель спецподразделения ГУР об операциях с участием Буданова

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов лично участвует в операциях на земле и на воде. В то же время для самих украинских разведчиков это дополнительный стресс.

Об этом рассказал разведчик Тимур, который возглавляет специальное подразделение "Тимура" ГУР МО.

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"Для нас – это максимальный стресс. Мы очень стараемся обходить физическое присутствие Кирилла Алексеевича, чтобы он не приезжал в квадрат, где мы находимся. Потому что это очень высокий риск", – отметил разведчик.

В то же время он отметил, что его командир, то есть Кирилл Буданов – боевой.

"Ему хочется быть рядом на наших операциях. Поэтому было несколько операций, где Кирилл Алексеевич шел рядом с нами", – признался Тимур.

В каких операциях участвовал Буданов

Разведчик отметил, что не может раскрыть деталей операций, но Буданов был вместе с подразделениями ГУР во время операций как на земле, так и на воде.

"Не знаю, как правильно сказать: если отвечу, что это было не на воде, то это неправда. Если скажу, что было только на земле, также будет неправда. Это было и на земле, и на воде. Но прямо отвечать не могу из соображений его безопасности", – отметил воин, пообещав рассказать детали по окончанию войны.

Тимур также вспомнил, что в одной из операций его подразделение взяло в плен 19 россиян. Тогда переговоры с россиянами вел лично Буданов.

По его словам, Буданов взял рацию, представился кто он и спокойно все объяснил. Разведчик предположил, что это тоже имело влияние на россиян. Что именно глава украинской разведки ведет с ними переговоры, что украинская сторона сдержит свое слово.

"Он рассказал, как все будет проходить дальше и с какой скоростью будет происходить их сдача в плен. У них тогда была такая ситуация, что им действительно было лучше сдаться", – сказал Тимур.

Буданов стал Героем Украины

8 февраля президент Владимир Зеленский присвоил Кириллу Буданову звание Героя Украины. Вместе с присвоением звания главе ГУР вручили орден "Золотая Звезда" за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Кстати, ранее представитель разведки Андрей Юсов рассказывал, что Буданов с 2014 года пережил более 10 покушений на свою жизнь. По его словам, к попыткам убить Буданова можно отнести авиационно-ракетный удар.