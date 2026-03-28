Украинская "малая" ПВО установила впечатляющий рекорд по сбиванию российских дронов
За сбивание вражеских целей в украинском небе с недавних пор отвечает в том числе и отдельное направление противодействия дронам. Речь идет о так называемой "малой" ПВО. Результативность этого направления подтверждают рекордные показатели.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Смотрите также "Валдай" уничтожен: ВСУ также накрыли командный пункт противника
Что известно о достижениях "малой" ПВО?
За февраль 2026 года Силы обороны сбили дронами-перехватчиками более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых БпЛА такие модели как "Гербера", "Герань", "Шахед", "Zala", "Supercam" и другие.
В Минобороны отметили, что это – поставленный "малой" ПВО рекорд.
Украина создает комплексную модель защиты воздушного пространства, которая сочетает различные типы средств ПВО. Такой подход уже обеспечивает результат и формирует опыт, которого пока не имеет ни одна другая страна в мире,
– говорится в сообщении ведомства.
Там также добавили, что план предусматривает идентификацию 100% воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% российских ракет и дронов.
"Малая" ПВО поставила рекорд по сбиванию вражеских дронов / Изображение Минобороны
Отметим, что новое командование "малой" ПВО для быстрого реагирования на угрозы небу Украины возглавил полковник Евгений Хлебников.
Что известно об украинских дронах-перехватчиках?
Дроны-перехватчики от компании "Дикие Шершни" активно применяют для защиты военных объектов на Ближнем Востоке, демонстрируя высокую эффективность. Благодаря относительно низкой стоимости и использованию технологий искусственного интеллекта Украина может стать заметным экспортером систем ПВО.
Показательно, что в НАТО заинтересовались украинскими технологиями. Верховный главнокомандующий по трансформации объединенных сил Альянса Пьер Вандье отметил, что дроны-перехватчики типа "hit-to-kill" являются одними из самых перспективных решений для европейских стран в противодействии российским атакам.
В то же время Россия усиливает свои беспилотные возможности, модернизируя и накапливая дроны, которые иногда превосходят украинские перехватчики. Ситуацию осложняет дефицит ракет к Patriot, поскольку значительная часть их поставок переориентирована на Ближний Восток.
Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что выходом может стать переход на европейские системы SAMP/T и сосредоточение ударов на объектах производства вражеских дронов.