Украинская "малая" ПВО установила впечатляющий рекорд по сбиванию российских дронов

За сбивание вражеских целей в украинском небе с недавних пор отвечает в том числе и отдельное направление противодействия дронам. Речь идет о так называемой "малой" ПВО. Результативность этого направления подтверждают рекордные показатели.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно о достижениях "малой" ПВО?

За февраль 2026 года Силы обороны сбили дронами-перехватчиками более 10 тысяч вражеских беспилотников самолетного типа. Среди сбитых БпЛА такие модели как "Гербера", "Герань", "Шахед", "Zala", "Supercam" и другие.

В Минобороны отметили, что это – поставленный "малой" ПВО рекорд.

Украина создает комплексную модель защиты воздушного пространства, которая сочетает различные типы средств ПВО. Такой подход уже обеспечивает результат и формирует опыт, которого пока не имеет ни одна другая страна в мире,

– говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что план предусматривает идентификацию 100% воздушных угроз в реальном времени и перехват не менее 95% российских ракет и дронов.



Изображение Минобороны

Отметим, что новое командование "малой" ПВО для быстрого реагирования на угрозы небу Украины возглавил полковник Евгений Хлебников.

