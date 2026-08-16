Впрочем, в ВСУ опровергли эту информацию. Об этом сообщил боец 118-й отдельной механизированной бригады Иван "Крест" Демченко.

Какова ситуация в Малой Токмачке

Военный подчеркнул, что Малая Токмачка в Запорожской области остается под контролем украинских защитников.

По его словам, оккупанты пытались штурмовать населенный пункт, однако все попытки оказались безуспешными.

С уверенностью скажу, дорогие мои и любимые украинцы, они (россияне – 24 Канал) получили только по щеке. Попытки были, конечно, наступами пытались взять непокоренную и несокрушимую украинскую Малую Токмачку. Но ничего у них не вышло,

– сообщил "Крест".

Он заверил, что зона ответственности его бригады удерживается, а работа продолжается.

К слову, как пишут аналитики ISW, Россия пытается создать впечатление масштабного продвижения своих войск на фронте, но для подтверждения этого использует сомнительные материалы. Так, часть распространенных россиянами видео, вероятно,создана или изменена с помощью ИИ.