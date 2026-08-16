Втім, у ЗСУ спростували відповідну інформацію. Про це повідомив боєць 118-ї окремої механізованої бригади Іван "Хрест" Демченко.

Яка ситуація у Малій Токмачці

Військовий наголосив, що Мала Токмачка на Запоріжжі залишається під контролем українських захисників.

За його словами, окупанти намагалися штурмувати населений пункт, однак усі спроби були невдалими.

З впевненістю скажу, дорогі мої та любі українці, взяли вони (росіяни – 24 Канал) тільки за щоку. Спроби були, звісно, накатами пробували взяти непокорену та незламну українську Малу Токмачку. Але нічого в них не вийшло,

– повідомив "Хрест".

Він запевнив, що зона відповідальності його бригади тримається, а робота продовжується.

До слова, як пишуть аналітики ISW, Росія намагається створити враження масштабного просування своїх військ на фронті, але для підтвердження цього використовує сумнівні матеріали. Так, частина поширених росіянами відео, ймовірно, створена або змінена за допомогою ШІ.