В малайзийском метро столкнулись поезда: сотни пассажиров пострадали – фото

В столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошла авария с участием двух поездов метро. Инцидент произошел 24 мая примерно в 20:45 по местному времени.
В результате столкновения пострадали более 200 пассажиров, из них 47 человек сильно травмировались.
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Детали аварии
Как сообщил начальник районной полиции Мохамад Зайнал Абдулла, поезда не разминулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас. Один из поездов перевозил пассажиров, тогда как другой был пустым и работал в тестовом режиме.
Мы все еще расследуем инцидент, но мы подозреваем, что, возможно, произошло недоразумение в центре управления поездами,
– заявил Мохамад Зайнал.
Что известно о пострадавших
Всего в результате аварии пострадали 213 пассажиров:
- 47 человек серьезно пострадали,
- еще 166 получили незначительные травмы.
Часть людей обратилась к врачам за медицинской помощью. К счастью, жертв в результате аварии нет.