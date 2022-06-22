Мальчик из Черновцов встретился с Папой Франциском и даже проехался с ним в папамобиле

Многие украинские беженцы сейчас находятся в Италии. Страна предоставила им временное убежище.

Мальчик из Черновцов встретился с Папой Франциском

Папа Римский обнаружил жест поддержки – усадил в свой автомобиль 11-летнего черновчанина Назара Перогана. Мальчик проехался с понтификом на автомобиле и вручил ему свой рисунок.

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Назар сегодня пообщался с Папой Римским. Он подарил Франциску свой рисунок и проехался вместе с понтификом в машине площадью Святого Петра. Ребенок счастлив,

– написала мать Назара Надежда Карбунарь.

Поездку Назар с понтификом даже удалось снять на видео. Мальчик действительно выглядит счастливым.

Дети, которые были со мной в папамобиле, – это украинские дети. Не будем забывать об Украине. Не будем думать о страданиях этого мученического народа,

– сказал Папа Римский.

Назар из Черновцов проехался с Папой Франциском в папамобиле: смотрите видео

Что Папа говорит о войне в Украине

Папа Римский Франциск стал говорить миру о войне России против Украины. Правда, Франциск где-то увидел "провокации" и "возможности" предотвратить войну. По его мнению, война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Впрочем, обошелся без уточнений.

Также он наконец признал, что россияне совершают страшные преступления, но вместе с тем попытался преуменьшить масштабы их деяний, упомянув о "наемниках". Кроме того, Франциск сказал, что он не "при Путине", но собирается различать "хорошее и плохое" без размышлений об интересах и корнях проблем, и что все это очень сложно.

К тому же Франциск заявил, что агрессия России в Украине вроде бы была "спровоцирована". Генсек НАТО отреагировал на такие заявления . Йенс Столтенберг заявил, что это исключительно война президента Владимира Путина. Он отметил, что НАТО оказывает Украине военную помощь, чтобы реализовала свое право на самооборону.

Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине: смотрите видео