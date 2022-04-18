Мальчик Макар из Мариуполя "поблагодарил" россиян, что разгромили его родной дом: щемящее видео

Российские оккупанты днем и ночью уничтожают Мариуполь. Пришел "русский мир" и в дом маленького Макара, откуда он и снял свое видеообращение.

В щемящем обращении к "спасителям" мальчик "поблагодарил" за то, что они сделали с его домом.

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Записывал видео под звуки выстрелов

Я – Макар. Мне сегодня семь лет. А это (смотрит вокруг – 24 канал) – мой дом. Спасибо "спасителям" из России, что сделали вот такое. То, что вы сейчас видите,

– сказал он.

Записать видео удалось только с пятого дубля. А все потому, что за окнами – тем, что от них осталось – постоянно звучали выстрелы.

"Мой Макар – настоящий маленький герой и большой патриот!" – написала его мама Ирина под сообщением.

Смотрите мужественное обращение 7-летнего Макара из Мариуполя:

К счастью, Макар и его мама смогли выбраться из Мариуполя. Они теперь в безопасном месте, хотя свой 7-й день рождения мальчик был вынужден встретить в бомбоубежище.

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