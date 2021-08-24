Мальчик впал в кому: ребенку стало плохо в детском лагере на Херсонщине

В детском лагере на Херсонщине 12-летнему Тимофею стало плохо во время физической нагрузки. У ребенка начались судороги.

Заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова рассказала, что мальчик впал в глубокую кому. Тимофея подсоединили к аппарату ИВЛ.

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Установить диагноз пока не удалось. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.

Хороших новостей, к сожалению, нет

По состоянию на 24 августа Некрасова сообщила, что хороших новостей о состоянии Тимофея, к сожалению, нет. Состояние мальчика только ухудшается.

Тимофею сделали КТ. Результат показал, что у мальчика – двусторонний отек мозга. Медики пытаются помочь Тимофею.

Мы верим, мы надеемся, мы делаем все что от нас зависит. Сейчас с мамой, бабушкой, крестной мамой, все сидим под дверью реанимации и молим Бога о его спасении,

– рассказала Некрасова.

На Львовщине отравились 17 детей

На Львовщине в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в Хырове отравились 17 детей.

Все они оказались на больничной койке.

Самому младшему пострадавшему – 5 лет, самому старшему – 15.

Правоохранители устанавливают детали инцидента.

Пост Златы Некрасовой:

Дегальцев Тимофей 12 лет, страшное событие на территории Херсонской области, в детском пионерском лагере.

Ребенку резко стало плохо во время физической нагрузки, забрала скорая без сознания с судорогами.

Сейчас ребенок в глубокой коме под ИВЛ.

Диагноз не установлен.

Мама настаивает на срочной транспортировке в больницу Запорожья.

С мамой и врачами со вчерашнего дня на телефонной связи.

Врачи нашей областной больницы полностью включены в процесс помощи ребенку.

Наш реанимобиль может транспортировать мальчика только по территории нашей области.

Сейчас речь идет о транспортировке частной скорой на территорию Запорожской области.

В больнице группа врачей уже ждет Тимофея.

Тимофей, мы молимся за тебя.