Мальчик впал в кому: ребенку стало плохо в детском лагере на Херсонщине
Источник:фейсбук Златы Некрасовой
В детском лагере на Херсонщине 12-летнему Тимофею стало плохо во время физической нагрузки. У ребенка начались судороги.
Заместитель главы Запорожской ОГА Злата Некрасова рассказала, что мальчик впал в глубокую кому. Тимофея подсоединили к аппарату ИВЛ.
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Установить диагноз пока не удалось. Врачи делают все возможное, чтобы спасти мальчика.
Хороших новостей, к сожалению, нет
По состоянию на 24 августа Некрасова сообщила, что хороших новостей о состоянии Тимофея, к сожалению, нет. Состояние мальчика только ухудшается.
Тимофею сделали КТ. Результат показал, что у мальчика – двусторонний отек мозга. Медики пытаются помочь Тимофею.
Мы верим, мы надеемся, мы делаем все что от нас зависит. Сейчас с мамой, бабушкой, крестной мамой, все сидим под дверью реанимации и молим Бога о его спасении,
– рассказала Некрасова.
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- Правоохранители устанавливают детали инцидента.
Пост Златы Некрасовой:
Дегальцев Тимофей 12 лет, страшное событие на территории Херсонской области, в детском пионерском лагере.
Ребенку резко стало плохо во время физической нагрузки, забрала скорая без сознания с судорогами.
Сейчас ребенок в глубокой коме под ИВЛ.
Диагноз не установлен.
Мама настаивает на срочной транспортировке в больницу Запорожья.
С мамой и врачами со вчерашнего дня на телефонной связи.
Врачи нашей областной больницы полностью включены в процесс помощи ребенку.
Наш реанимобиль может транспортировать мальчика только по территории нашей области.
Сейчас речь идет о транспортировке частной скорой на территорию Запорожской области.
В больнице группа врачей уже ждет Тимофея.
Тимофей, мы молимся за тебя.