В центре Львова из окна выпал 10-летний мальчик

Во Львове 25 апреля по улице Степана Бандеры 10-летний мальчик выпал из окна. Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Мальчик оперативно госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице святого Николая.

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По улице Степана Бандеры 23 мальчик 10 лет играл на подоконнике и выпал со второго этажа. Жив, предварительно имеет перелом,

– говорится в сообщении.

Светлана Добровольская – представитель полиции – рассказала, что данные об инциденте поступили в милицию в 17:25.

При первичном осмотре тяжелых травм, к счастью, не обнаружили. В больнице мальчика направили на МРТ.

В Виннице ребенок выпал из окна 6 этажа

В апреле 2023 года похожий инцидент произошел в Виннице. Там из окна 6 этажа выпал малолетний ребенок. Девочку госпитализировали в реанимацию. В то же время вскоре заявили, что состояние ребенка – стабильное.

Инцидент произошел, когда двое детей в возрасте 2 и 3 лет закрылись в квартире изнутри. Впоследствии один ребенок выпал из окна 6 этажа. Другого ребенка – к счастью, невредимого – передали родным. Правоохранители устанавливают детали инцидента.