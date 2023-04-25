Хлопчика оперативно госпіталізували. Наразі він перебуває у лікарні святого Миколая.

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По вулиці Степана Бандери 23 хлопчик 10 років бавився на підвіконні і випав з другого поверху. Живий, попередньо має перелом,

– мовиться у повідомленні.

Світлана Добровольська – речниця поліції – розповіла, що дані про інцидент надійшов до правоохоронців о 17:25.

Під час первинного огляду важких травм, на щастя, не виявили. У лікарні хлопчика скерували на МРТ.

У Вінниці дитина випала з вікна 6 поверху

У квітні 2023 року схожий інцидент стався у Вінниці. Там з вікна 6 поверху випала малолітня дитина. Дівчинку госпіталізували до реанімації. Водночас невдовзі заявили, що стан дитини – стабільний.

Інцидент стався, коли двоє дітей, віком 2 та 3 років, зачинилися у квартирі зсередини. Згодом одна дитина випала з вікна 6 поверху. Іншу дитину – на щастя, неушкоджену – передали рідним. Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.