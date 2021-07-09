Об этом сообщила мать мальчика Анастасия Кулакова 8 июля. Руководство аквапарка Happy Day тоже отреагировало на инцидент.

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"Все произошло на моих глазах"

Женщина сообщает, что туда на отдых приехали впервые. Несчастный случай произошел очень быстро – мать Тимофея даже не успела среагировать.

Она рассказывает, что ее 9-летний сын съезжал с детской горки в бассейн. В это время другой мальчик перелезал через забор. Он не удержался и упал Тимофею на голову. Все это произошло возле здания инструкторов, которые никак не отреагировали.

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Скорая ехала почти 40 минут

Голова Тимофея была окровавленной. Администратор растерянно, но быстро отвела мальчика в медпункт. Там ему оказали первую помощь.

Сразу вызвали скорую, но она ехала не менее 40 минут. Ребенка все время тошнило.

Впоследствии его увезли в больницу, где сделали анализы, рентген, зашили раны.



Мальчику оказали первую медицинскую помощь / Фото с фейсбука Анастасии Кулаковой

Что говорит администрация аквапарка

Руководство развлекательного комплекса подтвердило информацию об инциденте. Они рассказали, что сразу оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Также администрация вернула деньги за отдых, предложила оплатить лечение.

Нам очень неприятно, что в этой ситуации Анастасия пытается переложить ответственность именно на аквапарк, несмотря на то, что именно родители несут ответственность за своих детей. Нам также неприятно, что Анастасия пытается сделать виновными инструкторов, хотя в этой ситуации все произошло мгновенно, а потому инструкторы не смогли бы предотвратить случившееся,

– отмечают на официальной странице аквапарка.



Сообщение аквапарка Happy Day относительно инцидента с мальчиком / Скриншот 24 канала

Однако мать Анастасия говорит: деньги за посещение аквапарка ей не предлагали вернуть. Она сама требовала возмещения. Потому что администрация парка обвиняла женщину и сказала дальнейшем наблюдать за своим сыном.



Ребенок спит после наркоза в больнице на улице Космической / Фото с фейсбука Анастасии Кулаковой

Сейчас мальчик продолжает обследование в больнице на улице Космической.

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