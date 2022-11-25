Фото девочки из Киева, которая делает ингаляцию на АЗС, до безумия тронуло украинцев

Волонтер Наталья Маринюк сфотографировала маленькую девочку с ингалятором на одной из столичных заправок и опубликовала фото на своей странице в одной из соцсетей. Пользователи интернета тронулись фотографией.

Они начали активно распространять ее в инфопространстве. Волонтер рассказала "Украинской правде. Жизнь", что случилось в тот вечер.

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Фотография растрогала украинцев, люди хотят подарить семье генератор

Наталья Маринюк делится, что 24 ноября вечером она ушла на местную АЗС, чтобы подзарядить гаджеты. Получилось найти единственное место с розетками возле туалета.

Приблизительно через час к женщине подошла семья с маленькой девочкой и попросила поделиться розеткой. Оказалось, что девочка заболела и их нужна была ингаляция.



Девочка делает ингаляцию на заправке / Фото "Украинская Правда. Жизнь"

Волонтер говорит, что сразу согласилась, но отец ребенка предложил ей свой павербанк, чтобы женщина могла зарядить телефон. Она отказалась, однако ее очень тронула это предложение.

Эта история одновременно о несокрушимости и готовности поделиться последним зарядом на павербанке наших людей и о том, что Россия – это страна-террорист, воюющая с мирным населением и делающая такое,

– отмечает волонтер.

Наталья вспоминает, что заплакала после ухода семьи. В телеграмм-каналах появилась информация, что люди, умиленные фото с девочкой, хотят подарить семье девочки генератор.



Волонтер поделилась фотографией с пользователями соцсетей / Скриншот из Instagram

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Какая ситуация со светом в Украине

Возобновление подачи электроэнергии продолжается. После предварительной ракетной атаки россиян 23 ноября энергосистема оказалась в тяжелом положении.

Тем не менее, украинским энергетикам удалось обеспечить уже 70% потребления в стране. Несмотря на это, дефицит электроэнергии остался, поэтому во всех областях действуют аварийные и плановые отключения света.

Первоначально подачу электричества возобновили для критически важной инфраструктуры Украины: больниц, котельных, газораспределительных станций, водоканалов, очистных сооружений. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Неблагоприятные погодные условия значительно замедляют возобновление электроснабжения. Из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавились еще и обледенения и прорывы проводов в распределительных сетях.

Энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать ситуацию со светом. В Укрэнерго подчеркивают, что выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает энергосистему и каждого украинца.



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