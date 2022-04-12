Все началось с 6 марта. Тогда вся семья вместе праздновала 1 год и 7 месяцев Алисы. Такова у них была традиция.

Читайте также Дочь пугает даже звук скорой: украинка рассказала, как на ее ребенка повлияла война

Жизнь в метро в течение месяца

Мы пили чай и ели тортик, когда по нашему дому произошел авиационный удар. А потом еще один и еще один. Итого их было три подряд. Когда я посмотрела на часы, было 18:25,

– рассказала мама Зина.

Тогда бежать на улицу было уже поздно, потому что действовал комендантский час. Поэтому семья переместилась в ванную, чтобы переночевать. Было очень холодно, люди грелись друг о друга, а дом содрогался от мощных взрывов.

Женщина старалась закрывать маленькой дочери уши, чтобы она не слышала взрывов.

Утром на следующий день семья спустилась в метро и начала обустраивать свой новый быт. Зина основала курсы английского языка для детей и взрослых, которые проводила ежедневно.

Дом семьи в Харькове разрушили россияне / фейсбук ЛОГКБ "Охматдет"

Убегать из Харькова заставило здоровье дочери

Она благодарна волонтерам и всем, кто скрывался в подземке с ней. "Мы стали одной семьей", – отметила она. Госпожа Зина добавила, что никуда не убегала бы, если бы не здоровье дочери.

Ее организм без солнца, без нормальной еды, привычной жизни, имея определенные проблемы, начал сдавать. В один день она просто перестала становиться на ноги,

– рассказала мать ребенка.

Тогда через 15 минут приняли решение ехать. Сейчас они находятся во Львове, в детской больнице "Охматдет". Там маленькую Алису постепенно ставят на ноги.

Зина благодарна за то, что ее семья жива. Она уверена, что Харьков выстоит. А для дочери хочет будущее без взрывов. Знает ведь, что ракета можно дважды попасть в одно и то же место.

Пани Зина с дочерью перебрались во Львов / фейсбук ЛОГКБ "Охматдет"

Обратите внимание – "Дети боялись говорить по-украински": щемящие истории эвакуации с горячих точек – смотрите видео