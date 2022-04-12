Усе почалося з 6 березня. Тоді вся сім'я разом святкувала 1 рік і 7 місяців Аліси. Така у них була традиція.

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Життя у метро протягом місяця

Ми пили чай і їли тортик, коли по нашому дому стався авіаційний удар. А потім ще один, і ще один. Разом їх було три підряд. Коли я подивилася на годинник, було 18:25,

– розповіла мама Зіна.

Тоді втікати на вулицю вже було пізно, бо діяла комендантська година. Тому сім'я перемістилася у ванну, аби переночувати. Було дуже холодно, люди грілися один до одного, а дім здригався від потужних вибухів.

Жінка старалася закривати маленькій донечці вуха, аби вона не чула вибухів.

Вранці наступного дня сім'я спустилася у метро і почала облаштовувати свій новий побут. Зіна запровадила там курси англійської мови для дітей та дорослих, які проводила щодня.



Дім сім'ї у Харкові зруйнували росіяни / фейсбук ЛОДКЛ "Охматдит"

Втікати з Харкова заставило здоров'я дочки

Вона вдячна волонтерам і всім, хто переховувався у підземці з нею. "Ми стали однією сім'ю", – зазначила вона. Пані Зіна додала, що нікуди не втікала б, якби не здоров'я донечки.

Її організм без сонця, без нормальної їжі, звичного життя, маючи певні проблеми, почав здавати. В один день вона просто перестала ставати на ноги,

– розповіла мати дитини.

Тоді за 15 хвилин прийняли рішення їхати. Зараз вони перебувають у Львові, у дитячій лікарні "Охматдит". Там маленьку Алісу помалу ставлять на ноги.

Зіна вдячна за те, що її сім'я жива. Вона переконана, що Харків вистоїть. А для доньки бажає майбутнє без вибухів. Адже знає, що ракета можна двічі влучити в одне й теж місце.



Пані Зіна з дочкою перебралися до Львова / фейсбук ЛОДКЛ "Охматдит"

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