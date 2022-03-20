Маленькая несчастная страна, – Арестович объяснил мечту Путина

Россия цинично напала на Украину 24 февраля. РФ надеялась быстро захватить наши территории, однако это не удалось. Мечта Путина – забрать себе эту "несчастную маленькую страну", как он считал.

Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 канала подчеркнул, что россияне нас не могут уничтожить, это нереальная мечта даже для Путина.

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Арестович говорит, что Россия и сейчас эту цель ставит и считает Украину маленькой несчастной страной, у которой нет армии и мощной промышленности, потому что многие украинцы ездят на заработки в Москву.

Они думали, что мы ничего не сможем с этим поделать. Но россияне просчитались, потому что там много лжи и не хватает гражданской силы сказать правду… Они хотят, чтобы мы были слабыми и несчастными, чтобы они постепенно нас поглотили,

– считает Арестович.

По его словам, уничтожить разово с помощью военной операции РФ нас не может, потому что "с 200-тысячным войском, которое они отправили, нельзя нападать на 32 Чечни одновременно, которой является территория Украины".

Алексей Арестович добавил, что оккупанты хотели нас демилитаризовать, но мы им "показали дулю" и уничтожаем на поле боя.

К слову, ранее Арестович рассказал, что ФСБ в России начала искать виновных в проваленной войне против Украины. Поэтому моральный дух оккупантов стремительно падает, но командование продолжает бросать новые силы на фронт. Однако эти попытки провалятся, потому что российские резервы – ограничены.

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