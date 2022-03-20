Проте радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу наголосив, що росіяни нас не можуть знищити, це нереальна мрія навіть для Путіна.

До теми Україна будує схему, яка може бути кращою, аніж НАТО, – Арестович

Арестович каже, що Росія і зараз цю мету ставить та вважає Україну – маленькою нещасною країнкою, яка не має армії та потужної промисловості, бо багато українців їздять на заробітки в Москву.

Вони думали, що ми нічого не зможемо з цим зробити. Але росіяни прорахувалися, бо там багато брехні та не вистачає громадянської сили сказати правду… Вони хочуть, щоб ми були слабкі та нещасні, щоб вони поступово нас поглинули,

– вважає Арестович.

За його словами, знищити разово за допомогою військової операції РФ нас не може, бо "з 200-тисячним військом, яке вони відправили, не можна нападати на 32 Чечні одночасно, якою є територія України".

Олексій Арестович додав, що окупанти хотіли нас демілітаризувати, але ми їм "показали дулю" та нищимо на полі бою.

До слова, раніше Арестович розповів, що ФСБ у Росії почала шукати винних у проваленій війні проти України. Через це моральний дух окупантів стрімко падає, однак командування продовжує кидати нові сили на фронт. Проте ці спроби проваляться, бо російські резерви – обмежені.

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