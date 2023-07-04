Да, ребенок пожелал нашим полицейским быть сильными и выносливыми. Кроме того, маленькая Эля искренне надеется на победу нашей страны в войне.

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Маленькая украинка душевно поздравила правоохранителей

Девочка Эля с ее мамой блоггершей решили поздравить наших полицейских с их профессиональным праздником. Для этого маленькая девочка надела вышиванку, венчик и синий костюм.

Затем она приложила телефон к уху и обратилась к нашим правоохранителям.

Но это наши сильные полицейские? Какие ночью и днем на службе,

– сказал ребенок.

Девочка Эля поздравила полицейских с праздником / Видео из тиктока @dasha_arkhipovaaa

В своем поздравлении Эля пожелала полицейским, чтобы их обходили пули во время патрулирования, а также воры дрожали от ужаса, когда их встречали.

Напоследок, девочка сказала, что все украинцы поздравляют наших правоохранителей за праздником. Также она пожелала всему народу побед над русскими солдатами в войне.

На это приветствие отреагировали в Нацполиции. Там поблагодарили маленькую украинку за слова поддержки. К тому же они подчеркнули, что делают все ради украинских детей, а также борются за их будущее в мирном государстве.

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