Украина встретила Новый год. И, хотя Россия крыла огнем и в новогоднюю ночь, и днем 1 января, наш народ не сломать. А когда украинцев поздравляют представители других национальностей, это особенно приятно.

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Маленькие казахи поздравили украинцев

Уважаемые украинцы, особенно дети! Поздравляем с Новым годом! Желаем вам мирного неба и настоящего детства. Пусть каждый защитник вернется домой, пусть каждый ребенок дождется отца и маму, пусть новый год будет годом для победы. Всё будет Украина!

– говорят они.

Казахи поздравили украинцев с Новым годом: смотрите видео

Людей растрогало это поздравление: они обратили внимание и на хороший украинский юных казахов, и в целом оценили замысел. Они желали детям счастливой судьбы и благодарили их, особенно их родителей.

Привет вам от ВСУ и взаимные поздравления, после победы встретимся за одним столом и отпразднуем по полной!

– написал в комментарии к видео украинский воин.

В описании профиля пользовательницы, которая выложила видео, указано "Киевская область. Казахи Украины". Женщина выкладывает патриотические видео: взрослые исполняют "Щедрик" в метро Алматы, дети помогают ВСУ рисунками и вкусностями. Также есть видео пробега в Казахстане с флагом Украины, на которое наложена песня Святослава Вакарчука "Обійми". А фото детей 1 сентября сопровождает песня "Доброго вечора, ми з України".

Ролик разошелся по соцсетям

Видео распространили и в соцсети Х. Пользователь из Днепра перепостила его со словами "Это самое милое, что я видела за последние дни".

"Спасибо, Казахстан, за такую невероятную поддержку. Я восхищаюсь вашей красотой. Как внешней, так и душевной, вы прекрасны!" – написала она.

Под постом много сердечек, флагов Украины и Казахстана.

В соцсети Х также умилены видеопоздравлениями:

Всегда буду благодарна казахстанцам за то, что в 1930-е спасли мою, депортированную из Хмельницкой области, семью. Не было бы меня, если бы не они.

Как мне это лайкнуть еще 10 раз?

Недаром Тарас Шевченко в Казахстане был))) Он знал, что они классные!

Обращает на себя внимание и комментарий казашки.

Дорогие украинцы, когда у нас стреляют петарды, я думаю о вас и ваших городах, в которых такие звуки не радость, а горе... Держитесь, казахи восхищаются вашим мужеством и желают вам победы в следующем году!

– написала она.

Украина празднует Новый год, несмотря на войну