Україна зустріла Новий рік. І, хоча Росія крила вогнем і в новорічну ніч, і вдень 1 січня, наш народ не зламати. А коли українців вітають представники інших національностей, це особливо приємно.

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Маленькі казахи привітали українців

Шановні українці, особливо діти! Вітаємо вас з Новим роком! Бажаємо вам мирного неба та справжнього дитинства. Нехай кожен захисник повернеться додому, нехай кожна дитина дочекається тата та маму, нехай новий рік буде роком для перемоги. Все буде Україна!

– говорять вони.

Казахи привітали українців з Новим роком: дивіться відео

Людей розчулило це привітання: вони звернули увагу і на гарну українську юних казахів, і загалом оцінили задум. Вони бажали дітям щасливої долі та дякували їм, а особливо їхнім батькам.

Привіт вам від ЗСУ і взаємні привітання, після перемоги зустрінемось за одним столом і відсвяткуємо по повній!

– написав у коментарі до відео український воїн.

В описі профілю користувачки, яка виклала відео, зазначено "Київська область. Казахи України". Жінка викладає патріотичні відео: дорослі виконують "Щедрик" у метро Алмати, діти допомагають ЗСУ малюнками та смаколиками. Також є відео пробігу в Казахстані з прапором України, на яке накладено пісню Святослава Вакарчука "Обійми". А фото дітей 1 вересня супроводжує пісня "Доброго вечора, ми з України".

Ролик розійшовся соцмережами

Відео поширили і в соцмережі Х. Користувачка з Дніпра перепостила його зі словами "Це наймиліше, що я бачила за останні дні".

"Дякую, Казахстане, за таку неймовірну підтримку. Я захоплююсь вашою красою. Як зовнішньою, так і душевною, ви прекрасні!" – написала вона.

Під дописом багато сердечок, прапорів України та Казахстана.

У соцмережі Х також розчулені відеопривітанням:

Завжди буду вдячна казахстанцям за те, що у 1930-ті врятували мою, депортовану з Хмельниччини, сім'ю. Не було б мене, якби не вони.

Як мені це лайкнути ще 10 разів?

Недарма Тарас Шевченко в Казахстані був))) Він знав, що вони класні!

Привертає увагу і коментар казашки.

Дорогі українці, коли у нас стріляють петарди, я думаю про вас і ваші міста, в яких такі звуки не радість, а горе... Тримайтеся, казахи захоплюються вашою мужністю і бажають вам перемоги наступного року!

– написала вона.

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