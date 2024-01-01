До слова, Залужний рідко публікує спільні світлини з дружиною. Перед цим вони разом вітали бійців Десантно-штурмових військ ЗСУ й показали фото, на якому позують у парних худі.

До теми Зеленський привітав українців з Новим 2024 роком: повний текст звернення

Залужний разом з дружиною позують на фоні святкової ялинки. Подружжя спільно опублікувало світлину й лаконічно привітало українців зі святом.

З Новим роком,

– мовиться у дописі.



Залужний разом з дружиною привітав українців / фото з фейсбука Валерія Залужного

За кілька годин допис зібрав тисячі вподобань. Українці у коментарях також вітають подружжя з Новим роком та бажають найголовнішого – перемоги:

"Вітаю, пане генерале! Перемоги, вірної України, професійної і талановитої команди, якісної й щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд";

"Божого благословіння родині та країні у новому році";

"Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги";

"Щиро вітаю, всіх земних і неземних благ для Вас та сім'ї";

"Вітаю! Здійснення усіх планів та мрій!".

Залужний у новорічному привітанні подякував військовим

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увечері 31 грудня привітав українців з Новим роком та опублікував відео. Він зазначив, що минає надскладний рік, а також додав, що Україна вистояла завдяки усім військовим.

Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі – захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях,

– подякував Залужний військовим.