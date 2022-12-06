Эту историю рассказала 6 декабря советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Ситуация произошла в автобусе.

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Как маленький мальчик заснул на руках у военного

Однажды Вадим (маленький мальчик – 24 канал) вошел в автобус и увидел солдата. Он сел рядом с защитником и угостил его конфетами. Затем малыш прильнул к военному и заснул,

– рассказала Герасимчук.

Этой историей поделилась с ней Ольга Жук. Когда мальчик заснул, военный сказал: "Все будет хорошо! Мы сейчас живем ради них в полях...".



Ребенок заснул на руках защитника, хоть и не знал его до поездки / Фото Ольги Жук

Советница-уполномоченная отметила, что сейчас мы все в Украине, как Вадим – каждую ночь живем и спим благодаря нашим ВСУ.

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Кстати, в интервью Маше Ефросининой психолог Оксана Шленская рассказывала, что в Украине нет детей, не травмированных войной. По ее словам:

даже если ребенок не пережил ничего страшного, его обычный ритм жизни изменился;

влияет и тот факт, что родители часто не соблюдают информационную безопасность. Тогда дети слышат то, что им знать не надо;

и все это влияет на их психологическое состояние.

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