Эту историю рассказала 6 декабря советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Ситуация произошла в автобусе.
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Как маленький мальчик заснул на руках у военного
Однажды Вадим (маленький мальчик – 24 канал) вошел в автобус и увидел солдата. Он сел рядом с защитником и угостил его конфетами. Затем малыш прильнул к военному и заснул,
– рассказала Герасимчук.
Этой историей поделилась с ней Ольга Жук. Когда мальчик заснул, военный сказал: "Все будет хорошо! Мы сейчас живем ради них в полях...".
Ребенок заснул на руках защитника, хоть и не знал его до поездки / Фото Ольги Жук
Советница-уполномоченная отметила, что сейчас мы все в Украине, как Вадим – каждую ночь живем и спим благодаря нашим ВСУ.
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Кстати, в интервью Маше Ефросининой психолог Оксана Шленская рассказывала, что в Украине нет детей, не травмированных войной. По ее словам:
- даже если ребенок не пережил ничего страшного, его обычный ритм жизни изменился;
- влияет и тот факт, что родители часто не соблюдают информационную безопасность. Тогда дети слышат то, что им знать не надо;
- и все это влияет на их психологическое состояние.
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Украинские дети и война
- По состоянию на 6 декабря Офис генпрокурора сообщил, что с 24 февраля 2022 года в результате российской агрессии погибли 443 ребенка.
- Еще более 1296 детей – пострадали. Больше всего в Донецкой области – 424 несовершеннолетних. Еще 267 – на Херсонщине, 117 – на Киевщине.
- Стоит отметить, что буквально 5 декабря в результате атаки россиян в Запорожской области враги ранили маленькую девочку. Ребенку всего год и 8 месяцев.