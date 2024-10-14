Из-за якобы передачи дронов: в МИД резко ответили на данные о сотрудничестве с туарегами в Мали

В украинском МИД отвергли обвинения, которые обнародовали некоторые иностранные СМИ. В частности, относительно того, что якобы Украина причастна к поставкам дронов повстанцам в Мали.

Украинское Министерство иностранных дел написало, что Киев решительно отвергает эти обвинения.

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Что говорят в МИД в ответ на упреки некоторых СМИ

Мы также категорически отрицаем все обвинения, которые периодически звучат из уст чиновников Республики Мали и Республики Нигер, в якобы причастности Украины к "сотрудничеству с террористами", "поставке террористам вооружения и предоставлении им информации", "поддержке Украиной террористической коалиции" и так далее,

– заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Там объяснили, что еще в заявлениях от 5 и 8 августа 2024 года министерство опровергло обвинения и выразило сожаление по поводу того, что Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной. В МИД Украины отметили, что это произошло на основании надуманных и ничем не обоснованных предположений.

Стоит заметить, что Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной после разгрома вагнеровцев в стране. Кстати, ЧВК "Вагнер" в Мали воюет на стороне хунты, которая пришла к власти после госпереворота. Хунта во главе с полковником Ассими Гоитой поддерживает дружеские отношения с Россией.

Что пишут СМИ и как реагируют в МИДе

Издание Le Monde написало, что якобы с лета 2024 года туареги-повстанцы из движения CSP на севере Мали активно используют украинские дроны, чтобы бороться против хунты и ЧВК "Вагнера".

Ведь 4 октября беспилотники атаковали военный лагерь в Гундаме, что в регионе Тимбукту, где были подразделения вагнеровцев.

В связи с этим заявлением в МИД Украины заявили, что:

с начала полномасштабного вторжения Украина первой инициировала введение разветвленной системы мониторинга и контроля над вооружением, которое поставляет Запад;

за более 2,5 года войны партнеры с Запада не нашли ни одного случая нецелевого использования предоставленного Украине вооружения и техники.

В связи с безосновательными обвинениями правительств Мали и Нигера в адрес Украины наш МИД призвал не распространять ложную информацию, которая повторяет лживые нарративы пропаганды России, направленные на:

дискредитацию Киева,

оправдание неспровоцированной, неоправданной и незаконной войны России против Украины.

В МИД Украины заверили, что наше государство настроено в дальнейшем развивать взаимовыгодные отношения со всеми государствами Африки на основе: