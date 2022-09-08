Не законопроект, а предложения, – Маляр объяснила про добровольный военный учет для женщин
Министерство обороны Украины делает все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, не было.
Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила в эфире телемарафона, что не соответствует действительности то, что вроде бы с 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, должны стать на учет.
Внимание Какие ограничения действуют для военнообязанных женщин: объяснение юриста
Дело в том, что эта норма была отсрочена на год, вы помните, что прошлой осенью вступили в силу определенные нормы закона. На сегодня ситуация такова: пока до 1 октября это отсрочка, она вообще не действует, а к 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было,
– отметила Анна Маляр.
Однако заместитель напомнила, что есть ряд специальностей, которые были обязательными для постановки на учет. Генштаб нуждается в таких специальностях, это небольшой перечень. Предварительно это три специальности:
- медицинские,
- поварские,
- радиоэлектроника.
Мы подали свои предложения, я подчеркиваю, предложения, а не законопроект, относительно внесения изменений и добровольного учета для женщин. Просто добавить "по желанию". Мы дифференцируем тех, кто мотивирован служить – будут это делать. Кто должен вывезти ребенка за границу – будут иметь возможность это сделать,
– подчеркнула Маляр.
Больше об этом – женщин будут брать на военный учет только с их согласия: смотреть видео