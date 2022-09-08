Не законопроект, а предложения, – Маляр объяснила про добровольный военный учет для женщин

Министерство обороны Украины делает все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет женщин, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, не было.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила в эфире телемарафона, что не соответствует действительности то, что вроде бы с 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, должны стать на учет.

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Дело в том, что эта норма была отсрочена на год, вы помните, что прошлой осенью вступили в силу определенные нормы закона. На сегодня ситуация такова: пока до 1 октября это отсрочка, она вообще не действует, а к 1 октября уже есть наработка, и мы делаем все возможное для того, чтобы с 1 октября никакой обязательной постановки на учет не было,

– отметила Анна Маляр.

Однако заместитель напомнила, что есть ряд специальностей, которые были обязательными для постановки на учет. Генштаб нуждается в таких специальностях, это небольшой перечень. Предварительно это три специальности:

медицинские,

поварские,

радиоэлектроника.

Мы подали свои предложения, я подчеркиваю, предложения, а не законопроект, относительно внесения изменений и добровольного учета для женщин. Просто добавить "по желанию". Мы дифференцируем тех, кто мотивирован служить – будут это делать. Кто должен вывезти ребенка за границу – будут иметь возможность это сделать,

– подчеркнула Маляр.

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Генштаб разработал предложенные изменения в список специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных.