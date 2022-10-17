В Минобороны просят не фотографировать бортовые номера сбитых дронов-шахидов

Россия массово обстреливает украинские города беспилотниками иранского производства. Заместитель министра обороны отметила, что ни в коем случае нельзя фотографировать обломки сбитых дронов.

Противовоздушная оборона Украины успешно сбивает дроны-камикадзе , которые поставляет России Иран. Однако, по словам Анна Маляр, фотографирующие обезвреженные беспилотники с бортовыми номерами помогают врагу.

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Как фотографии сбитых дронов могут помочь россиянам

Маляр написала, что после атаки некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых шахедов.

Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед,

– констатировала чиновница.

Она подчеркнула, что эти фото могут помочь кафиров в случае, если в кадр попал бортовой номер вражеского беспилотника. Из этой информации захватчики узнают, долетел ли дрон до пункта назначения или нет.

Обратите внимание! Так называемые российские "средства массового информирования" могут факт попадания дронов использовать в пропагандистских целях. Даже если вы решили сфотографировать дрон, то не ясно, в какой местности или регионе была сделана фотография.

Также Маляр призвала избегать безотчетного распространения разведывательной информации и зарисовывать бортовые номера дронов-камикадзе, ведь нельзя давать врагу то, на что он активно охотится.

Реакция Минобороны на атаку иранскими дронами

В оборонном ведомстве Украины отметили, что два государства-изгнанника – Россия и Иран – объединили усилия , чтобы усовершенствовать тактику террора дронами-камикадзе.

Очевидно, что Россия осознает свое неизбежное поражение на поле боя, поэтому в агонии пытается уничтожить украинцев ракетами.

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