Крутые и несокрушимые, – Маляр рассказала детали о лечении освобожденных из плена защитников

Анна Маляр встретилась в больнице с украинскими военными, освобожденными из плена. Она уверила, что защитники находятся в хороших условиях.

Освобожденные из плена защитники проходят лечение и реабилитацию в государственных медицинских учреждениях. Все медицинские услуги, по словам замминистра обороны, они получают бесплатно.

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Как проходит лечение военных, освобожденных из плена

После возвращения наши герои сразу проходят комплексную медицинскую диагностику, к этому привлекаются высококвалифицированные специалисты и используется самое современное оборудование,

– подчеркнула Маляр.

Военные, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в оперативных вмешательствах, направляются в больницы в соответствии с профилем их заболевания или ранения. Те, что находятся в удовлетворительном состоянии, находятся в реабилитационных центрах под наблюдением военно-врачебной комиссии.

Маляр отметила, что лечение на всех этапах в полном объеме финансируется государством. Это касается и украинских воинов, которых после ранений эвакуировали с фронта в больницу.

Протезирование также осуществляется за деньги государства. За границу бойцов направляют только в отдельных очень тяжелых случаях. Там, в случае официального направления от государства, протезируют бесплатно.

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Чиновница отметила, что ее переполняют эмоции после встречи с военными в больнице.

Они в хороших условиях. Не беспокойтесь. Питание хвалили. Лечение – тоже. Во-вторых, или это же, во-первых, они крутые и несгибаемые. Они прошли очень серьезное испытание на выживание, и у каждого из них своя уникальная история и уникальная судьба.

– рассказала Маляр.

Заметим, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также говорил, что лечение освобожденных из плена военных происходит за счет государства.

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