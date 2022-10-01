Звільнені з полону захисники проходять лікування та реабілітацію у державних медичних закладах. Усі медичні послуги, за словами заступниці міністра оборони, вони отримують безкоштовно.

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Як проходить лікування військових, яких звільнили з полону

Після повернення, наші герої одразу проходять комплексну медичну діагностику, до цього залучаються висококваліфіковані фахівці та використовується найсучасніше обладнання,

– наголосила Маляр.

Військових, які перебувають у важкому стані й потребують оперативних втручань, направляють до лікарень відповідно до профілю їх захворювання чи поранення. Ті, що у задовільному стані, перебувають у реабілітаційних центрах під наглядом військово-лікарської комісії.

Маляр зазначила, що лікування на всіх етапах у повному обсязі фінансується державою. Це стосується й українських воїнів, яких після поранень евакуювали з фронту до лікарні.

Протезування також здійснюють за гроші держави. За кордон бійців скеровують лише в окремих, дуже важких випадках. Там, у разі офіційного скерування від держави, протезують безкоштовно.

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Чиновниця зазначила, що її переповнюють емоції після зустрічі з військовими у лікарні.

Вони в гарних умовах. Не хвилюйтесь. Харчування хвалили. Лікування – теж. По-друге, чи це теж, по-перше, вони круті і незламні. Вони пройшли дуже серйозне випробовування на виживання, і кожен з них має унікальну історію та унікальну долю,

– розповіла Маляр.

Зауважимо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також говорив, що лікування звільнених з полону військових відбувається коштом держави.

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