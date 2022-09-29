Після лікування на військових чекає тривалий процес реабілітації. Тільки після неї захисники вирішуватимуть, чи повертатися на службу. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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У юридичному сенсі чинні військовослужбовці повинні виконувати накази командування,

– додав Лубінець.

Держава забезпечує лікування захисників

Лубінець зазначив, що ніякого сенсу у зборі грошей на лікування звільнених військових немає. Все тому, що держава повністю забезпечує їхнє лікування і навіть реабілітацію за кордоном. Гроші на це є. Крім того, зараз надходить багато пропозицій і за кордону і всередині країни щодо реабілітації та протезування героїв. Тому у влади є всі напрацювання, як зробити це найкраще.

Ми завжди позитивно ставимося до ініціатив щодо збору коштів на реабілітацію військових, але можу сказати, що від держави все це забезпечене. Держава забезпечує повне відновлення звільнених з полону, навіть якщо для цього потрібне довгострокове лікування чи реабілітація за кордоном,

– запевнив чиновник.

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Деякі військові вже повернулися на службу

Офіцер Національної гвардії України Максим Жорін розповів, що деякі військові після полону вже повернулися до виконання своїх завдань. При цьому офіційно вони перебувають на лікарняному.

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