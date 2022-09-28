Під час вечірнього звернення 28 вересня президент України Володимир Зеленський сказав, що скоро командири-герої "Азовсталі" зустрінуться з рідними. Про це повідомляє 24 канал.

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Зеленський анонсував зустріч героїв-командирів з "Азовсталі" із рідними

Зеленський розповів, що сьогодні ще раз подякував президенту Туреччини Ердогану за допомогу у звільненні українців з російського полону. І зовсім скоро бойові командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, побачаться з найріднішими.

Командири з "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. Ми працюємо для цього,

– сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, зараз у Туреччині під протекцією Реджепа Ердогана перебувають 5 командирів "Азовсталі":

Сергій "Волина" Волинський,

Святослав "Калина" Паламар,

Денис "Редіс" Прокопенко,

Олег Хоменко,

Денис Шлега.

Усім звільненим полоненим потрібне відновлення

Також, за словами президента, вже розпочалась реалізація плану допомоги по кожному з тих, хто був звільнений з полону нещодавно. Вони отримують першочергові елементи допомоги, передусім медичну підтримку.

Усім їм потрібне відновлення після того, через що їм довелось пройти у полоні,

– зауважив президент.

І відповідні заходи поширюватимуться на всіх людей, яких звільнятимуть з полону окупантів. Володимир Зеленський сказав, що ця робота – на контролі в омбудсмена, у представників ОП, у розвідки, МВС, СБУ, МОЗ та командування Медичних сил.

Він наголосив, що Україна пам'ятає про всіх людей, які зараз перебувають у полоні. Та намагається звільнити кожного і кожну.

Ще раз підкреслю: ми пам’ятаємо про всіх наших людей і намагаємося звільнити кожного й кожну з полону, про жодного українця не забули,

– запевнив глава держави.

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