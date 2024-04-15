Не имела морального права так реагировать, – Маляр извинилась перед Совсун после ток-шоу

На ток-шоу "Новый отсчет" экс-заместитель главы Минобороны Анна Маляр и нардеп от партии "Голос" Инна Совсун попали в перепалку из-за вопроса демобилизации военных. Инцидент закончился тем, что народная руководительница расплакалась в прямом эфире.

В конце концов на своей фейсбук-странице Маляр выложила пост в котором извинилась перед Совсун за перепалку, что произошла. Экс-заместитель главы Минобороны подчеркнула, что не имела морального права эмоционально реагировать на ток-шоу.

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Маляр объяснила, почему отреагировала эмоционально на ток-шоу

В своей заметке экс-заместитель министра обороны написала, что Украина на пороге нового наступления россиян. Ведь с начала года оккупанты не только не прекращали набора, но и готовятся, формируют резервы.

Есть риски открытия нового фронта. И мы можем быть уверены, что с западной помощью или без нее, но мы с вами не сможем не только победить, а даже устоять без ключевого – людей,

– подчеркнула Маляр.

В то же время экс-чиновница отметила, что мобилизация в Украине – это самое важное и одновременно самое болезненное решение на сегодня. Потому что это вопрос выживания нас как страны и нашего народа.

"Проголосованный закон о мобилизации – откровенно не лучший, но он был необходим. Военные требовали этот закон уже давно, и просили, в том числе не проводить демобилизацию, чтобы не оголять фронты. Это мировая практика. Ни одно государство во время войны не демобилизует свои войска", – говорится в заметке.

Маляр отметила, что если бы решение о демобилизации было бы сейчас принято, то на весну 2025 года Украина бы "имела однозначно проигрышную позицию и нам бы пришлось мобилизовать значительно больше людей, чем это происходит сейчас". И, по ее словам, количество погибших выросло бы в разы из-за "необстрелянности" такой массы людей.

С другой стороны – депутаты, которые не только не способствовали, а ставили палки в колеса на каждом этапе и завалили законопроект тысячами поправок. В течение этих месяцев складывалось впечатление, что депутаты или не понимают, или пренебрегают угрозой,

– рассказала Маляр.

Она отметила, что политические игрища во время войны – это абсолютно недопустимо, особенно вокруг важных для нас как воздух вопросов.

Экс-чиновница извинилась перед Совсун

В конце концов Маляр отметила, что несмотря на все, она не имела морального права так эмоционально реагировать на ток-шоу. Однако заметила, что ее возмутил тот факт, что народный депутат Инна Совсун воздержалась, то есть не дала свой "голос" за жизненно важный для страны закон.

"Но меня это не оправдывает. Я не была права. Я прошу прощения у народного депутата фракции "Голос" Инны Совсун. Госпожа Инна, это тяжелое испытание для вас и тысяч украинских семей у кого родные служат в Силах обороны. Я искренне извиняюсь и мне самой неловко от того, что произошло в эфире", – написала бывшая заместитель министра обороны.

Она также отметила, что последние два года были непростыми и впереди не менее сложные времена. Однако подчеркнула, что мы все в одной команде – команде Украины.

Хотя я давно не работаю в государственных учреждениях, но мне, как и каждому гражданину, болят все острые вопросы, связанные с войной. Главное здесь, что перед лицом московской угрозы мы должны действовать сообща, независимо от политических взглядов,

– говорится в заметке.

Напоследок Маляр отметила, что она не политик и не чиновник, и у нее "нет ни задачи, ни желания всем понравиться". По словам экс-чиновницы, она только хочет, чтобы Украина выстояла.