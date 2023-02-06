Зеленский внес в Раду кандидатуру Малюка на должность главы СБУ

В понедельник 6 февраля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления. Он предусматривает назначение на должность главы СБУ Василия Малюка.

Соответствующая постановление под номером 8425 зарегистрировано 6 февраля. Ее инициатором стал глава государства Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Остается лишь народным избранникам проголосовать и поддержать или не поддержать соответствующую кандидатуру.

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Малюка могут назначить официально

Заметим, что Василий Малюк таки возглавляет СБУ, но в статусе исполняющего обязанности. Его он получил еще 18 июля 2022 года. Интересно, что до подачи Владимира Зеленского информация о назначении Малюка уже распространялась по сети. Об этом журналистам рассказали информированные собеседники во власти.

Они также заметили, что на должность главы СБУ не рассматривался другой кандидат. Что касается самого назначения, то о нем озвучат во время ближайшей пленарной недели. Если этого не станет, то причиной этого могут быть регламентные процедуры, связанные с необходимостью голосовать за другие насущные для нашего государства вопросы.

Интересно, что одновременно могут назначить главу МВД. Им должен стать Игорь Клименко, который после жуткой авиакатастрофы в Броварах стал исполняющим обязанности главы ведомства.

Что нужно знать о Малюке