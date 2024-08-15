Малюк подтвердил взятие в плен сотни оккупантов на Курщине и назвал приоритетную задачу СБУ

В ходе боев в Курской области России спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни российских военнослужащих. Среди них есть офицеры и представители подразделения "Ахмат".

Об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Он рассказал детали этой операции.

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Глава СБУ подтвердил взятие в плен более сотни оккупантов на Курщине

Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой,

– подчеркнул глава СБУ.

Василий Малюк подчеркнул, что сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ. В частности, чтобы задокументировать военные преступления, которые они совершили на войне в Украине.



После того, как предоставят исчерпывающие показания и с ними проведут все предусмотренные законом процедуры со стороны ГУР и СБУ, украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с Россией.

Какая приоритетная задача Службы безопасности Украины

Василий Малюк отметил, что сотрудники СБУ вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда за счет взятия в плен военнослужащих России на поле боя. Ведь, как он отметил, организация обменов и возвращение защитников Украины и гражданских граждан домой из российского плена, является одной из сверхприоритетных задач, поставленных нашим президентом.

Возвращение украинских защитников – это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая часть нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд,

– подчеркнул Василий Малюк.

Согласно его словам, отныне расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. Так, Малюк рассказал, что в частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.



"Я уверен, что именно такой вариант даст возможность объединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий быстрее даст соответствующие плоды", – отметил Малюк.



Добавим, что глава Службы безопасности Украины отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских граждан, в том числе и тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.