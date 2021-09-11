Малюська предложил владельцам украинских СМИ пройти проверку на полиграфе

Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи. По мнению министра юстиции, это нужно для того, чтобы узнать, выплачивают ли они теневые зарплаты.

Такое предложение Малюська озвучил на конференции YES Brainstorming. Он подчеркнул, что сейчас немало медиа-звезд получают зарплаты в конвертах.

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При этом, пожаловался министр, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией зарплат очень мало.

Что я вижу – это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах крупным медиа-звездам. Я предложил бы провести совместную встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое проверило бы, говорим мы правду или нет,

– сказал Малюська.

Малюська сравнил СМИ в Украине с российским газом

Он также отметил, что средства массовой информации в Украине выполняют такую же роль, что и природный газ для России – роль оружия.

"Нет никакого намерения забирать медиа и делать их имуществом государства или другой партии. Медиа в Украине не являются просто медиа, это как газ для России. Газ для России – это не просто природный газ, это оружие. То же самое можно сказать о медиа в Украине", – пояснил глава Минюста.

Министр назвал СМИ политическим оружием, которое "иногда стреляет, а иногда молчит". Он отметил, что в Украине почти нет бизнеса в медиа, поскольку оперативные расходы СМИ выше их прибыли.