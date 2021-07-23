Если сидеть, то лучше там: Малюська представил топ-10 украинских тюрем

23 июля 2021 , 19:07
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Источник:

фейсбук Дениса Малюськи

Денис Малюська опубликовал список лучших тюрем в Украине. Больше всего в рейтинге оказалось харьковских учреждений отбывания наказания.

"Рейтинг года", – Малюська

По словам министра юстиции рейтинг базируется на четких показателях и критериях. Нормативно его урегулировал Минюст.

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Всякие прелюдии типа Оскара, Каннского кинофестиваля или премии имени Тараса Шевченко прошли. Теперь настало время главного события года. Впервые в Украине – рейтинг тюрем,
 –  написал министр.

При составлении рейтинга оценивали состояние пенитенциарной системы. По словам чиновника, благодаря такому списку тюрьмы и СИЗО будут соревноваться между собой за то, чтобы улучшить качество работы.

Заметим, рейтинг составляли на основании данных за 2020 год.

Лучшие тюрьмы Украины

  1. Качановская ИК №54 (Харьковская область) - 769 баллов,
  2. Надержинщинская ИК №65 (Полтавская область) – 746 баллов,
  3. Диканевская ИК №12 (Харьковская область)  –  743 балла,
  4. Полтавская ИК №64 – 729 баллов,
  5. Мелитопольская УИН №144 (Запорожская область)  –  697 баллов,
  6. Покровская ИК №17 (Харьковская область)  –  687 баллов,
  7. Холодногорская ИК №18 (Харьковская область)  –  675 баллов,
  8. Божковская ИК №16 (Полтавская область)  –  671 балл,
  9. Каменская ИК №34 (Днепропетровская область)  –  667 баллов,
  10. Темновская ИК №100 (Харьковская область)  –  663 балла.

Что интересно, в список не попала ни одна тюрьма Западной Украины. В то же время рейтинг учреждений исполнения наказаний с функцией СИЗО возглавили:

  • Чертковская УИН (№26),
  • Львовская УИН (№19),
  • Ивано-Франковская УИН (№12).

Рейтинг СИЗО

  • Сумской следственный изолятор,
  • Старобельский (Луганская область),
  • Харьковский.

 

Автор: Софія Мінджоса