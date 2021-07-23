Если сидеть, то лучше там: Малюська представил топ-10 украинских тюрем
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Денис Малюська опубликовал список лучших тюрем в Украине. Больше всего в рейтинге оказалось харьковских учреждений отбывания наказания.
"Рейтинг года", – Малюська
По словам министра юстиции рейтинг базируется на четких показателях и критериях. Нормативно его урегулировал Минюст.
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Всякие прелюдии типа Оскара, Каннского кинофестиваля или премии имени Тараса Шевченко прошли. Теперь настало время главного события года. Впервые в Украине – рейтинг тюрем,
– написал министр.
При составлении рейтинга оценивали состояние пенитенциарной системы. По словам чиновника, благодаря такому списку тюрьмы и СИЗО будут соревноваться между собой за то, чтобы улучшить качество работы.
Заметим, рейтинг составляли на основании данных за 2020 год.
Лучшие тюрьмы Украины
- Качановская ИК №54 (Харьковская область) - 769 баллов,
- Надержинщинская ИК №65 (Полтавская область) – 746 баллов,
- Диканевская ИК №12 (Харьковская область) – 743 балла,
- Полтавская ИК №64 – 729 баллов,
- Мелитопольская УИН №144 (Запорожская область) – 697 баллов,
- Покровская ИК №17 (Харьковская область) – 687 баллов,
- Холодногорская ИК №18 (Харьковская область) – 675 баллов,
- Божковская ИК №16 (Полтавская область) – 671 балл,
- Каменская ИК №34 (Днепропетровская область) – 667 баллов,
- Темновская ИК №100 (Харьковская область) – 663 балла.
Что интересно, в список не попала ни одна тюрьма Западной Украины. В то же время рейтинг учреждений исполнения наказаний с функцией СИЗО возглавили:
- Чертковская УИН (№26),
- Львовская УИН (№19),
- Ивано-Франковская УИН (№12).
Рейтинг СИЗО
- Сумской следственный изолятор,
- Старобельский (Луганская область),
- Харьковский.