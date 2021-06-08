Как избавиться от статуса олигарха

Если олигархи продадут свое имущество, то деньги от этого у них все равно останутся. Малюська в таком случае предлагает стать благотворителем, об этом министр заявил в интервью.

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Чиновник припомнил американских олигархов Рокфеллеров, вошедших в историю как крупные благотворители.

Они немало своих активов передали на благотворительность, и по сей день существуют их культурные центры и фонды. Это, кроме того, что они устранились от политики. Хотя они были такими же олигархами, как некоторые украинские олигархи сейчас: богатыми и активно влияли на политику,

– сказал Малюська.

Заметим, по словам чиновника, есть 4 критерия определения олигархов: участие в политической жизни, значительное влияние на средства массовой коммуникации, стоимость активов не превышает 1 миллион прожиточных минимумов, лицо должно быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования.

Для того, чтобы получить статус олигарха, бизнесмен должен соответствовать трем из этих критериев.

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