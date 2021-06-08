Как избавиться от статуса олигарха
Если олигархи продадут свое имущество, то деньги от этого у них все равно останутся. Малюська в таком случае предлагает стать благотворителем, об этом министр заявил в интервью.
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Чиновник припомнил американских олигархов Рокфеллеров, вошедших в историю как крупные благотворители.
Они немало своих активов передали на благотворительность, и по сей день существуют их культурные центры и фонды. Это, кроме того, что они устранились от политики. Хотя они были такими же олигархами, как некоторые украинские олигархи сейчас: богатыми и активно влияли на политику,
– сказал Малюська.
Заметим, по словам чиновника, есть 4 критерия определения олигархов: участие в политической жизни, значительное влияние на средства массовой коммуникации, стоимость активов не превышает 1 миллион прожиточных минимумов, лицо должно быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования.
Для того, чтобы получить статус олигарха, бизнесмен должен соответствовать трем из этих критериев.
Главное о законопроекте относительно олигархов
- 15 мая президент Владимир Зеленский на заседании Совета нацбезопасности и обороны анонсировал законопроект о деолигархизации.
- 3 июня он подал в Верховную Раду документ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Глава государства обозначил законопроект как неотложный.
- Главная цель – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины. Для этого создадут специальный реестр олигархов.