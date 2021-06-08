Як позбутися статусу олігарха
Якщо олігархи продадуть своє майно, то гроші від цього у них все одно залишаться. Малюська у такому разі пропонує стати благодійником, про це міністр заявив у інтерв'ю.
До теми Чиновники подаватимуть декларації про контакти з олігархами: Малюська розповів про процедуру
Чиновник пригадав американських олігархів Рокфеллерів, які увійшли в історію як великі благодійники.
Вони чимало своїх активів передали на благодійність, і донині існують їхні культурні центри та фонди. Це, крім того, що вони усунулись від політики. Хоча вони були такими самими олігархами, як деякі українські олігархи зараз: багатими й активно впливали на політику,
– сказав Малюська.
Зауважимо, за словами чиновника є 4 критерії визначення олігархів: участь у політичному житті, значний вплив на засоби масової комунікації, вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, особа має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання.
Для того, щоб отримати статус олігарха, бізнесмен має відповідати трьом з цих критеріїв.
Головне про законопроєкт щодо олігархів
- 15 травня президент Володимир Зеленський на засіданні Ради нацбезпеки та оборони анонсував законопроєкт про деолігархізацію.
- 3 червня він подав у Верховну Раду документ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Глава держави позначив законопроєкт як невідкладний.
- Головна мета – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України. Для цього створять спеціальний реєстр олігархів.