Як позбутися статусу олігарха

Якщо олігархи продадуть своє майно, то гроші від цього у них все одно залишаться. Малюська у такому разі пропонує стати благодійником, про це міністр заявив у інтерв'ю.

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Чиновник пригадав американських олігархів Рокфеллерів, які увійшли в історію як великі благодійники.

Вони чимало своїх активів передали на благодійність, і донині існують їхні культурні центри та фонди. Це, крім того, що вони усунулись від політики. Хоча вони були такими самими олігархами, як деякі українські олігархи зараз: багатими й активно впливали на політику,

– сказав Малюська.

Зауважимо, за словами чиновника є 4 критерії визначення олігархів: участь у політичному житті, значний вплив на засоби масової комунікації, вартість активів не перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, особа має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання.

Для того, щоб отримати статус олігарха, бізнесмен має відповідати трьом з цих критеріїв.

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