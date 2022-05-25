Мало "пушечного мяса": в России отменяют возрастные ограничения для призывников

На минувшей неделе в России чиновники предложили новый закон. Он должен был устранить возрастные ограничения для службы в армии по контракту.

Сегодня Совет страны-агрессорки одобрил закон. Поэтому отныне в армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

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До сегодняшнего дня на службу по контракту брали россиян в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцев, которым еще не исполнилось 30 лет.

Впрочем, новый закон предусматривает вовлечение в российскую армию контрактников в возрасте до 50 лет.

Одно из российских СМИ привело слова заместителя министра обороны Панкова. По его мнению, ничего плохого нет в том, что в армию присоединятся водители, повара, фельдшеры и т.д.

В настоящую десантуру мы таких ребят уже не возьмем, там особые требования к здоровью. В плавсостав, в подводные и надводные силы мы тоже не возьмем. Речь идет вот о какой категории военнослужащих,

– подчеркнул он.

Также добавил, что "это действительно верно, это в сегодняшнем тренде".

Похоже, это еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину. Это значит, что до нашей победы осталось совсем немного!

Свежие потери врага по состоянию на 25 мая

Вооруженные Силы Украины ежедневно прилагают все усилия, чтобы показать российским оккупантам, что их в Украине никто не ждал, и не нуждается в "асвобадителе". Поэтому ВСУ наносит врагу немалые потери как в личном составе, так и в военной технике. Так, с начала полномасштабного российского вторжения было ликвидировано уже 29 450 кафиров. За сутки, 24 мая, это количество увеличилось на 100 человек.

личного состава ликвидировано 29 450 человек (+100 за последние сутки);

танков – 1305 единиц (+3);

боевых бронированных машин –3 213 единиц (+19);

артиллерийских систем – 606 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц (+1);

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица (+11);

крылатых ракет – 112 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц (+5);

специальной техники – 44 единицы (+1).

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