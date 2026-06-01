Инцидент произошел около 6:30 утра и был настолько сильным, что его слышали жители в разных частях острова. Об этом сообщает издание Malta Today.

Что известно о взрыве на фабрике фейерверков, который всколыхнул Мальту?

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков Ta' Lourdes в районе Магтаб. В окрестных районах зафиксировали повреждения зданий и выбитые окна.

В результате взрыва двое мужчин получили незначительные травмы. Мужчинам 67 и 47 лет, оба из залива Сент-Полс-Бей. Их госпитализировали в больницу Mater Dei. По данным полиции, они находились вблизи предприятия во время взрыва. В то же время подтверждено, что работников фабрики на месте в момент инцидента не было.

Представитель Департамента гражданской защиты сообщил, что взрыв произошел на фабрике фейерверков. Он также отметил, что экстренные службы получили информацию о возможном присутствии людей на месте во время взрыва, однако эти данные еще проверяются.

Очевидцы рассказывают о нескольких мощных взрывах и сильной ударной волне, которая заставляла дрожать здания и ломала стекла. Некоторые жители описывали событие как чрезвычайно громкое и ошеломляющее.

На месте работают полиция, службы гражданской защиты, вооруженные силы Мальты и медики. Территория оцеплена, граждан призывают избегать района инцидента. Расследование инцидента ведет магистрат Джо Мифсуд.

Взрыв произошел через день после объявления результатов всеобщих выборов. В материалах местных СМИ также вспоминают, что подобные смертельные взрывы на Мальте уже происходили вскоре после избирательных событий – в частности в 1992 году, когда в результате взрыва погибли мать и ребенок, и в 2008 году, когда погибли два человека из-за взрыва незаконно изготовленных фейерверков.

