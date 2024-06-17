Вызовы в сети: как малому бизнесу защитить свои данные

Небольшие компании все чаще должны быть особенно бдительными в интернете. Ведь из-за ограниченных бюджетов на кибербезопасность малый бизнес порой не может позволить себе ведущие решения для защиты, использует устаревшее программное обеспечение и не имеет достаточно средств для найма ИТ-персонала.

Кроме этого, из-за меньших объемов данных и денег может показаться, что небольшие и домашние офисы представляют меньший интерес для недобросовестных пользователей сети. Однако это ошибочное впечатление, информирует 24 Канал.

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Одним из самых распространенных вызовов для малого бизнеса является похищение конфиденциальных данных, особенно банковской и платежной информации. Это может произойти из-за фишинга или взлома учетных записей сотрудников. Хакеры умело маскируют свои фишинговые сообщения под официальные письма или уведомления от банков, государственных органов и других учреждений, а пользователям становится все сложнее распознавать эти сложные маневры.

Кроме этого, могут атаковать личные устройства сотрудников, чтобы через них получить доступ к корпоративным системам. Другой распространенной угрозой являются физические кражи устройств персонала, которые в условиях недостаточной защиты могут привести к утечке конфиденциальных данных.

Подобные угрозы опасны для предприятий, поскольку могут привести не только к сбоям в работе бизнеса и финансовым убыткам, но и потере репутации и доверия клиентов.

Как малому бизнесу защитить себя

С учетом ситуации небольшим офисам не менее важно позаботиться о своей кибербезопасности, чем крупным предприятиям. В частности стоит большое внимание уделять мерам предосторожности, а защиту доверить ведущим комплексным решениям, которые могут вовремя выявлять и препятствовать попаданию угроз в сеть.

Именно поэтому специалисты компании ESET, словацкого разработчика программного обеспечения по кибербезопасности, подготовили рекомендации для малого бизнеса:

Важно обучать сотрудников . Некоторые атаки трудно распознать, но это не значит, что тренинги по повышению цифровой осведомленности не нужны. Определенных угроз в киберпространстве можно легко избежать при соблюдении базовых правил, в частности не открывать подозрительные вложения, уметь отличать фишинговое письмо от безопасного и проверять полученную информацию из других источников.

. Некоторые атаки трудно распознать, но это не значит, что тренинги по повышению цифровой осведомленности не нужны. Определенных угроз в киберпространстве можно легко избежать при соблюдении базовых правил, в частности не открывать подозрительные вложения, уметь отличать фишинговое письмо от безопасного и проверять полученную информацию из других источников. Надо использовать надежные пароли или фразы-пароли для входа в аккаунты и устройства. Минимальная длина должна составлять 12 символов с большим разнообразием букв, специальных символов, заглавных и строчных букв и тому подобное. Тогда как оптимальным решением является использование менеджера паролей, который будет предлагать комбинации и надежно их хранить, лишая необходимости держать десятки паролей в голове.

для входа в аккаунты и устройства. Минимальная длина должна составлять 12 символов с большим разнообразием букв, специальных символов, заглавных и строчных букв и тому подобное. Тогда как оптимальным решением является использование менеджера паролей, который будет предлагать комбинации и надежно их хранить, лишая необходимости держать десятки паролей в голове. Необходимо сочетать надежные пароли с многофакторной аутентификацией , которая поможет защитить корпоративные учетные записи в случае взлома пароля сотрудника.

, которая поможет защитить корпоративные учетные записи в случае взлома пароля сотрудника. Важно регулярно обновлять программное обеспечение . Киберпреступники нередко используют ранее известные уязвимости из-за того, что пользователи не обновляют программы.

. Киберпреступники нередко используют ранее известные уязвимости из-за того, что пользователи не обновляют программы. Можно разделить свою сеть на сегменты . Для небольших офисов это несложная задача. Например, можно создать отдельный гостевой Wi-Fi и разделить сеть с помощью VLAN на два сегмента – частный и рабочий.

. Для небольших офисов это несложная задача. Например, можно создать отдельный гостевой Wi-Fi и разделить сеть с помощью VLAN на два сегмента – частный и рабочий. Следует осуществлять резервное копирование данных. В случае шифрования или уничтожения данных важно иметь эффективную стратегию резервного копирования, чтобы избежать ненужных задержек в работе предприятия.

Как обеспечить комплексную защиту без значительных затрат

Соблюдение этих рекомендаций позволит нейтрализовать некоторые векторы распространения угроз, такие как атаки методом подбора паролей или использование известных уязвимостей. Однако киберпреступники постоянно ищут новые изощренные способы получения доступа к ценным данным и средствам.

Поэтому малому бизнесу важно обеспечить комплексный подход к безопасности, в частности выявлять угрозы еще на этапе проникновения в сеть, защищать важные конфиденциальные данные от перехвата с помощью шифрования и использования VPN, а также обеспечить дополнительную защиту онлайн-платежей.

Все эти возможности доступны в новом решении для комплексной защиты малого бизнеса в условиях сложных кибератак – ESET Small Business Security. В частности решение обеспечивает защиту ноутбуков и компьютеров Windows и Mac, мобильных устройств и смарт-телевизоров Android, а также серверов Windows Server.

Среди основных функций – безопасность при использовании онлайн-банкинга и браузера, защита от различных видов киберугроз, в частности программ-вымогателей и фишинга. Кроме этого, ESET Small Business Security помогает защитить данные на случай потери устройства, шифровать ценную информацию, а также предлагает надежный VPN и управление паролями.



ESET Small Business Security помогает защитить данные / Фото ESET

Стоит отметить, что решением легко управлять с помощью платформы ESET HOME, которая предоставляет доступ к информации о состоянии безопасности устройств, а также позволяет включать определенные функции. ESET HOME доступна через веб-портал и мобильное приложение, что позволяет контролировать безопасность с любого устройства.

Однако если нужна помощь квалифицированных специалистов, некоторые производители продуктов по кибербезопасности предлагают услуги по установке решений, поиску неполадок в работе операционной системы, детальному анализу устройства на наличие вирусов и удалению найденных угроз, а также проверки его производительности и оптимизации работы.

Благодаря комплексному подходу к безопасности наряду с профессиональной помощью специалистов малый бизнес будет надежно защищен даже от сверхсложных киберугроз.