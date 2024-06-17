Крім цього, через менші обсяги даних та грошей може здатися, що невеликі та домашні офіси становлять менший інтерес для недобросовісних користувачів мережі. Однак це помилкове враження, інформує 24 Канал.

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Одним із найпоширеніших викликів для малого бізнесу є викрадення конфіденційних даних, особливо банківської та платіжної інформації. Це може статися через фішинг або злам облікових записів співробітників. Хакери вміло маскують свої фішингові повідомлення під офіційні листи чи сповіщення від банків, державних органів та інших установ, а користувачам стає все складніше розпізнавати ці складні маневри.

Крім цього, можуть атакувати особисті пристрої співробітників, щоб через них отримати доступ до корпоративних систем. Іншою поширеною загрозою є фізичні крадіжки пристроїв персоналу, які за умов недостатнього захисту можуть призвести до витоку конфіденційних даних.

Подібні загрози небезпечні для підприємств, оскільки можуть призвести не лише до збоїв у роботі бізнесу та фінансових збитків, а й втрати репутації та довіри клієнтів.

Як малому бізнесу захистити себе

З урахуванням ситуації невеликим офісам не менш важливо подбати про свою кібербезпеку, ніж великим підприємствам. Зокрема варто велику увагу приділяти запобіжним заходам, а захист довірити провідним комплексним рішенням, які можуть вчасно виявляти та перешкоджати потраплянню загроз у мережу.

Саме тому спеціалісти компанії ESET, словацького розробника програмного забезпечення з кібербезпеки, підготували рекомендації для малого бізнесу:

Важливо навчати співробітників . Деякі атаки важко розпізнати, але це не означає, що тренінги з підвищення цифрової обізнаності непотрібні. Певних загроз у кіберпросторі можна легко уникнути при дотриманні базових правил, зокрема не відкривати підозрілі вкладення, вміти відрізняти фішинговий лист від безпечного та перевіряти отриману інформацію з інших джерел.

. Деякі атаки важко розпізнати, але це не означає, що тренінги з підвищення цифрової обізнаності непотрібні. Певних загроз у кіберпросторі можна легко уникнути при дотриманні базових правил, зокрема не відкривати підозрілі вкладення, вміти відрізняти фішинговий лист від безпечного та перевіряти отриману інформацію з інших джерел. Треба використовувати надійні паролі або фрази-паролі для входу в акаунти та пристрої. Мінімальна довжина має становити 12 символів із великою різноманітністю літер, спеціальних символів, великих та малих літер тощо. Тоді як оптимальним вирішенням є використання менеджера паролів, який пропонуватиме комбінації та надійно їх зберігатиме, позбавляючи необхідності тримати десятки паролів в голові.

для входу в акаунти та пристрої. Мінімальна довжина має становити 12 символів із великою різноманітністю літер, спеціальних символів, великих та малих літер тощо. Тоді як оптимальним вирішенням є використання менеджера паролів, який пропонуватиме комбінації та надійно їх зберігатиме, позбавляючи необхідності тримати десятки паролів в голові. Необхідно поєднувати надійні паролі з багатофакторною автентифікацією , яка допоможе захистити корпоративні облікові записи у разі зламу пароля співробітника.

, яка допоможе захистити корпоративні облікові записи у разі зламу пароля співробітника. Важливо регулярно оновлювати програмне забезпечення . Кіберзлочинці нерідко використовують раніше відомі уразливості через те, що користувачі не оновлюють програми.

. Кіберзлочинці нерідко використовують раніше відомі уразливості через те, що користувачі не оновлюють програми. Можна розділити свою мережу на сегменти . Для невеликих офісів це нескладне завдання. Наприклад, можна створити окремий гостьовий Wi-Fi та розділити мережу за допомогою VLAN на два сегменти – приватний і робочий.

. Для невеликих офісів це нескладне завдання. Наприклад, можна створити окремий гостьовий Wi-Fi та розділити мережу за допомогою VLAN на два сегменти – приватний і робочий. Слід здійснювати резервне копіювання даних. На випадок шифрування чи знищення даних важливо мати ефективну стратегію резервного копіювання, щоб уникнути непотрібних затримок у роботі підприємства.

Як забезпечити комплексний захист без значних витрат

Дотримання цих рекомендацій дозволить нейтралізувати деякі вектори поширення загроз, такі як атаки методом підбору паролів або використання відомих уразливостей. Однак кіберзлочинці постійно шукають нові витончені способи отримання доступу до цінних даних та коштів.

Тож малому бізнесу важливо забезпечити комплексний підхід до безпеки, зокрема виявляти загрози ще на етапі проникнення в мережу, захищати важливі конфіденційні дані від перехоплення за допомогою шифрування та використання VPN, а також забезпечити додатковий захист онлайн-платежів.

Усі ці можливості доступні в новому рішенні для комплексного захисту малого бізнесу в умовах складних кібератак – ESET Small Business Security. Зокрема рішення забезпечує захист ноутбуків та комп'ютерів Windows та Mac, мобільних пристроїв та смарт-телевізорів Android, а також серверів Windows Server.

Серед основних функцій – безпека під час використання онлайн-банкінгу та браузера, захист від різних видів кіберзагроз, зокрема програм-вимагачів і фішингу. Крім цього, ESET Small Business Security допомагає захистити дані на випадок втрати пристрою, шифрувати цінну інформацію, а також пропонує надійний VPN та управління паролями.



ESET Small Business Security допомагає захистити дані / Фото ESET

Варто зазначити, що рішенням легко управляти за допомогою платформи ESET HOME, яка надає доступ до інформації про стан безпеки пристроїв, а також дозволяє вмикати певні функції. ESET HOME доступна через вебпортал та мобільний додаток, що дозволяє контролювати безпеку з будь-якого пристрою.

Однак якщо потрібна допомога кваліфікованих спеціалістів, деякі виробники продуктів з кібербезпеки пропонують послуги з встановлення рішень, пошуку неполадок у роботі операційної системи, детального аналізу пристрою на наявність вірусів і видалення знайдених загроз, а також перевірки його продуктивності та оптимізації роботи.

Завдяки комплексному підходу до безпеки поряд з професійною допомогою спеціалістів малий бізнес буде надійно захищено навіть від надскладних кіберзагроз.