Малюк сделал заявление после того, как ушел с должности главы СБУ

Владимир Зеленский уволил Василия Малюка с должности главы СБУ. Он останется в ведомстве, но будет заниматься другим направлением.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Смотрите также Стало известно имя нового главы СБУ

Что сказал Малюк в своем заявлении?

Василий Малюк заявил, что остается работать в системе СБУ и в дальнейшем будет сосредоточиваться на реализации асимметричных спецопераций мирового уровня, направленных на нанесение максимального ущерба врагу.

В своем заявлении он подчеркнул, что сильная и современная спецслужба является ключевым залогом безопасности государства, а также поддержал изменения в сфере обороны, которые внедряет президент Украины. Отдельно он поблагодарил главу государства за доверие и поддержку.

С большой благодарностью за поддержку – коллективу Службы, всем боевым побратимам и народу Украины. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за наше будущее,

– написал Малюк.

Кто возглавит СБУ теперь?