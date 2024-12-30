Малюк вывел контрразведку СБУ на новый уровень, – эксперт

Глава СБУ Василий Малюк вывел работу контрразведки на качественно новый уровень. На сегодня это один из самых эффективных департаментов Службы Безопасности Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политолога Александра Черненко в день Контрразведки СБУ.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ ежедневно разоблачает агентов РФ, наводчиков и поджигателей военной техники.

"С начала полномасштабной войны уже разоблачили 93 агентурные сети (47 в 2023 году и 46 в 2024-м). Причем Служба разгромила основные российские сети в первый год полномасштабного вторжения. Сейчас враг активно ищет новые формы для вербовки и работы собственных агентов. Однако контрразведчики разоблачают и оперативно задерживают пророссийских предателей", – акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, о качестве работы контрразведки говорит тот факт, что Служба задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей военной техники.

"Среди задержанных контрразведкой также известные политики из разных политических сил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах кремля. Их перечень известен всем: от Нестора Шуфрича до Александра Дубинского. Также контрразведчики СБУ предупредили несколько кровавых терактов, которые россияне готовили в Киеве и других городах. Например, рашисты планировали теракты на 9 мая и в октябре 2024 года", – напоминает Черненко.

Лучшая работа контрразведчика – та, которую не замечает простой гражданин. Думаю, если бы общественность знала бы об объеме масштабов работы нашей контрразведки, то была бы поражена. Каждый разоблаченный агент, задержанный предатель или разрушенная агентурная сеть – это десятки или сотни спасенных жизней,

– резюмирует Черненко.

Напоминаем ранее стало известно, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть российского ГРУ, которая должна была организовать массовый сход с путей поездов Укрзализныци.