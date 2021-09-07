Мама с дочкой погибли, но водителя не задержали: новые подробности ДТП на Херсонщине
Источник:Obozrevatel
В Херсонской области в аварии погибли 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Когда они переходили дорогу, их сбил местный житель. Полиция возбудила уголовное дело, но не стала задерживать водителя.
Водитель был за рулем Renault Trafic. Трагедия произошла на дороге, где поблизости не было пешеходного перехода. Мужчина увидел людей, но избежать ДТП уже не удалось.
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Мать с дочерью переходили дорогу за мороженым
ДТП произошло вечером 5 сентября в селе Новая Збурьевка Скадовского района. Учительница украинского языка Анна Качан вместе с 9-летней дочерью Софией переходили дорогу. Они возвращались с поминок, но решили зайти в магазин за мороженым.
Сестра Анны Татьяна Сумар рассказала, что за рулем был местный житель Володя. По словам женщины, водитель был уверен, что пешеходы видят его, он даже не тормозил. Дело в том, что бус загружен зерном.
От удара Аня и Софийка улетели, как кегли, метров на десять. Мы видели, что автомобиль уже даже был на встречной полосе,
– сказала Татьяна.
Что известно о семье
Анна много лет преподавала украинский язык в местной школе. Ученики и родители уважали и любили ее. Софийка играла на гитаре. Татьяна рассказала, что за ребенком грустит ее беленькая кошечка. Она глухая, поэтому узнавала только девочку.
Отец Софии Сергей Качан был на заработках в Европе. Когда узнал о трагедии, решил срочно вернуться домой. Родственники отметили, что отец любил Софию, был очень заботливым.
"Он на этот раз не хотел ехать, будто чувствовал что-то", – сказала женщина.
Анна была учительницей / Фото Obozrevatel
Водителя не задержали
- Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Однако водителя не задержали, он получил нервный срыв. Продолжаются экспертизы, за 10 дней будет готов анализ крови на наличие алкоголя.
- В пресс-службе полиции рассказали, что на видео видно, как мама с дочкой, прежде чем перейти дорогу, посмотрели направо, там ехал грузовик.
- Они его пропустили и стали переходить дорогу, не глядя налево. Когда заметили бус, на мгновение замешкались, но решили продолжить идти.
- Водитель якобы пытался избежать удара, он выехал на встречную полосу, но аварии не удалось избежать.
Местные жители рассказали, что участок дороги расположен возле рынка, но пешеходного перехода нет. Более того, место даже не освещается вечером. Люди буквально наугад перебегают дорогу.
Жители жалуются, что трасса проходит по селу, но водители редко сбрасывают скорость до 50 километров в час. В этом месте уже случались аварии с пострадавшими.
Место, где произошло ДТП / Фото полиции Херсонщины