Мама с дочкой погибли, но водителя не задержали: новые подробности ДТП на Херсонщине

В Херсонской области в аварии погибли 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Когда они переходили дорогу, их сбил местный житель. Полиция возбудила уголовное дело, но не стала задерживать водителя.

Водитель был за рулем Renault Trafic. Трагедия произошла на дороге, где поблизости не было пешеходного перехода. Мужчина увидел людей, но избежать ДТП уже не удалось.

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Мать с дочерью переходили дорогу за мороженым

ДТП произошло вечером 5 сентября в селе Новая Збурьевка Скадовского района. Учительница украинского языка Анна Качан вместе с 9-летней дочерью Софией переходили дорогу. Они возвращались с поминок, но решили зайти в магазин за мороженым.

Сестра Анны Татьяна Сумар рассказала, что за рулем был местный житель Володя. По словам женщины, водитель был уверен, что пешеходы видят его, он даже не тормозил. Дело в том, что бус загружен зерном.

От удара Аня и Софийка улетели, как кегли, метров на десять. Мы видели, что автомобиль уже даже был на встречной полосе,

– сказала Татьяна.

Что известно о семье

Анна много лет преподавала украинский язык в местной школе. Ученики и родители уважали и любили ее. Софийка играла на гитаре. Татьяна рассказала, что за ребенком грустит ее беленькая кошечка. Она глухая, поэтому узнавала только девочку.

Отец Софии Сергей Качан был на заработках в Европе. Когда узнал о трагедии, решил срочно вернуться домой. Родственники отметили, что отец любил Софию, был очень заботливым.

"Он на этот раз не хотел ехать, будто чувствовал что-то", – сказала женщина.