Мама и дочь потеряли ноги на вокзале Краматорска: история и фото мужественной семьи

Российские оккупанты 8 апреля нанесли циничный ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Тогда спастись от войны пытались и мать с двумя детьми.

Наталья с сыном Ярославом и дочерью Яной как раз прибыли на вокзал и ждали эвакуационного поезда. Однако вражеский снаряд изменил жизнь семьи навсегда.

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Семья жила в Новоградском, что в Донецкой области. Родной папа деток-близнецов умер, а отчим – пошел воевать.

Мама и дочь потеряли ноги из-за вражеских обстрелов

В апреле мама Наталья решила вывезти детей из-под обстрелов. Поэтому они с чемоданами приехали на вокзал. Пока ждали эвакуационного поезда, Яна попросила у мамы чай, который готовили волонтеры на перроне. Ярослав остался стеречь вещи в помещение.

Когда Наталья с Яной вышли на улицу, раздался мощный взрыв. Наталья вспомнила, что когда открыла глаза, все было в крови. Потом увидела, что у дочери нет ног.

Лишь после того, как женщина не смогла приподняться, поняла, что и сама без одной нижней конечности.

Пострадавшую семью лечат во Львове

Семья из Донецкой области, которая пострадала в Краматорске, уже несколько недель находится в Детской больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова на улице Пилипа Орлика, 4.

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Сейчас Ярослав, Яна и их мама уже улыбаются, потому что наконец в безопасности. С подарками к ним постоянно приходят волонтеры и знаменитости.

Мама и дочь остались без ног из-за обстрела в Краматорске / Фото медобъединения Львова

Кроме того, уже совсем скоро семья отправится на протезирование и реабилитацию в Соединенные Штаты. Ярославчик рассказал, что сильнее всего хочет, чтобы мама и сестренка наконец стали на ноги. К тому времени обещает продолжать их надежную опору и поддержку.

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