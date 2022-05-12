Наталія з сином Ярославом та донькою Яною саме прибули на вокзал та чекали на евакуаційний потяг. Однак ворожий снаряд змінив життя сім'ї назавжди.

До теми Джолі поспілкувалась з дітьми з Краматорська, волонтерами і відвідала школу-інтернат у Львові

Родина мешкала у Новоградському, що на Донеччині. Рідний тато діток-близнюків помер, а вітчим – пішов воювати.

Мама та донька втратили ноги через ворожий обстріл

У квітня мама Наталія вирішила вивезти дітей з-під обстрілів. Тож вони з валізами приїхали на вокзал. Поки чекали на евакуаційний потяг, Яна попросила в мами чаю, який готували волонтери на пероні. Ярослав лишився стерегти речі в приміщення.

Коли Наталія з Яною вийшли на вулицю, пролунав потужний вибух. Наталія пригадала, що коли розплющила очі, все було в крові. Потім побачила, що у доньки немає ніг.

Лише після того, як жінка не змогла підвестися, зрозуміла, що і сама без однієї нижньої кінцівки.

Постраждалу родину лікують у Львові

Сім'я з Донеччини, яка постраждала у Краматорську, вже кілька тижнів перебуває у Дитячій лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова, що на вулиці Пилипа Орлика, 4.

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Зараз Ярослав, Яна та їхня мама вже усміхаються, бо нарешті в безпеці. З подарунками до них постійно приходять волонтери і знаменитості.

Мама і донька залишились без ніг через обстріл у Краматорську / Фото медоб'єднання Львова

Крім того, вже зовсім скоро сім'я вирушить на протезування та реабілітацію до Сполучених Штатів. Ярославчик розповів, що найдужче хоче, аби мама і сестричка нарешті стали на ноги. До того часу обіцяє продовжувати бути їхньою надійною опорою і підтримкою.

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