Семья Степаненко из небольшого поселка Нью-Йорк в Донецкой области поехала на реабилитацию в США, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Одно время семья находилась в городской детской больнице Львова.

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После лечения семья хочет вернуться домой

Наташа с детьми попали под обстрелы на вокзале в Краматорске. Дочь Яна потеряла обе ноги, мама осталась без одной. Однако девушки стали несокрушимыми. Теперь семья отправляется на протезирование в США, их согласилась принять клиника в Сан-Диего.

11-летняя Яна признается, что мечтает после лечения вернуться домой. Садовый отметил, что именно поэтому во Львове строится Национальный реабилитационный центр UNBROKEN. Чтобы пострадавшие от российской агрессии украинцы могли вернуться в Украину и здесь продолжить реабилитацию.

Степаненко отправляются на лечение в США / Фото ЛМР:

Кстати, маленькая София из Бучи потеряла руку и маму. Девочка уже 3 месяца страдает от фантомной боли и нуждается в помощи. Сейчас она находится в Риме, и тоже нуждается в протезировании. Когда она будет носить протез, фантомные боли должны затихнуть, и ребенок даже сможет одеваться сам.

Обстрел вокзала в Краматорске

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